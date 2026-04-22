Gestion des catastrophes: le Bénin renforce son mécanisme de protection financière

Face à la montée des risques climatiques et sanitaires, le Gouvernement du Bénin renforce son dispositif de réponse aux situations d’urgence.

Réuni en Conseil des ministres, l’Exécutif a adopté un décret instituant un mécanisme de protection financière destiné à améliorer la capacité d’intervention de l’État en cas de catastrophe.

Le texte établit un cadre structuré permettant la mobilisation rapide de ressources financières pour assister les populations sinistrées dans des délais réduits. L’objectif est de dépasser les réponses ponctuelles pour inscrire l’action publique dans une logique d’anticipation, de préparation et de résilience, à l’heure où les chocs naturels et sanitaires se multiplient.

Au-delà de l’aide humanitaire immédiate, le dispositif vise à limiter l’impact macroéconomique des crises. En sécurisant en amont les financements nécessaires à la gestion des urgences, l’État entend préserver la stabilité économique, réduire les ruptures dans les services essentiels et renforcer la protection des citoyens.

Cette réforme marque une étape supplémentaire dans la modernisation de la gouvernance des risques au Bénin. Elle traduit la volonté des autorités d’outiller durablement l’action publique, en combinant prévention, réactivité et soutenabilité budgétaire, afin de mieux faire face aux aléas futurs.