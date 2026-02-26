Bénin

Gbèdjromèdé : une altercation tourne au drame, un mort

Un drame s’est produit ce mercredi 26 février 2026 dans le quartier de Gbèdjromèdé, à Cotonou. Un homme a été mortellement poignardé à la suite d’une violente altercation avec un individu présenté comme son adversaire.

Selon des informations rapportées par Bip Radio, la victime aurait croisé dans la rue celui avec qui elle entretenait un différend depuis plusieurs jours. La rencontre aurait rapidement dégénéré.

D’après les premiers éléments, le présumé agresseur aurait cassé une bouteille avant de s’en servir pour porter des coups à son vis-à-vis. Touchée notamment à la tête par des tessons de verre, la victime se serait effondrée sur les lieux.

Alertés, des riverains auraient tenté d’apporter assistance, mais les blessures se sont révélées fatales. Les circonstances exactes du drame restent à préciser.

Une enquête serait en cours à cet effet afin de situer les responsabilités et de faire toute la lumière sur cette affaire.

