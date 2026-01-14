Accueil En Brève Gaza : Washington lance la «phase 2» visant la démilitarisation du Hamas

L’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a annoncé mercredi le passage à la « phase deux » du plan en 20 points destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, dont l’objectif principal est le désarmement du Hamas. Sur X, il a précisé que cette nouvelle étape marque la transition du cessez-le-feu vers la démilitarisation, la mise en place d’une gouvernance technocratique et la reconstruction de la bande de Gaza, déclaration intervenue peu après l’annonce de la création d’un comité technocratique palestinien chargé d’administrer le territoire.