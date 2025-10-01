Gaza-ville : ultimatum du ministre israélien de la Défense aux habitants — fuyez

En Brève

Le mercredi 1er octobre, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé un ultime avertissement aux habitants de la ville de Gaza, les enjoignant à fuir vers le sud sous peine d’être « considérés comme des terroristes ». Dans un communiqué relayé par les médias israéliens, Katz a qualifié ce déplacement de « dernière occasion » pour laisser « les terroristes du Hamas isolés dans la ville de Gaza », alors que l’armée israélienne y intensifie ses opérations. « Ceux qui resteront à Gaza seront considérés comme des terroristes et des partisans du terrorisme », a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.