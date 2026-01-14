Accueil En Brève Gaza : un ex-vice-ministre palestinien à la tête du comité de gouvernance

L’Égypte, le Qatar et la Turquie, médiateurs dans le conflit à Gaza, ont annoncé mercredi la nomination de l’ancien vice-ministre palestinien Ali Shaath à la tête du comité transitoire palestinien chargé d’administrer la bande de Gaza. Dans un communiqué conjoint, les trois pays ont présenté la création de ce comité comme une « évolution importante » visant à consolider la stabilité et à améliorer les conditions humanitaires dans le territoire palestinien, où un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis le 10 octobre.