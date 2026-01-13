La suite après la publicité
Gaza : l’Unicef déplore au moins 100 enfants tués depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025

Au moins 100 enfants ont été tués à Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, a annoncé mardi 13 janvier le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Le porte-parole de l’Unicef, James Elder, a déclaré depuis Gaza, lors d’une visioconférence pour la presse à Genève, que ces pertes représentent environ un enfant tué chaque jour pendant le cessez-le-feu, a rapporté l’AFP.

