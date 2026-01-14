Accueil En Brève Gaza : l’Égypte annonce l’accord de toutes les parties pour former le comité palestinien de gouvernance

Le gouvernement égyptien a annoncé, mercredi 14 janvier, qu’un « consensus » avait été trouvé sur les noms des membres du comité technocratique palestinien de 15 personnes chargé d’administrer la bande de Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a ajouté, à l’issue de pourparlers au Caire : « Nous espérons qu’à la suite de cet accord, le comité sera bientôt annoncé (…) puis déployé dans la bande de Gaza pour gérer la vie quotidienne et les services essentiels. »