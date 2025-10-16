Gaza : le Hamas s’engage à honorer l’accord sur les corps des otages, selon des responsables américains

En Brève

Le Hamas entend restituer à Israël les corps des otages décédés, conformément à l’accord sur Gaza, ont déclaré mercredi 15 octobre de hauts responsables américains. « Ils continuent de nous dire qu’ils entendent honorer l’accord », a indiqué l’un d’eux, sous le couvert de l’anonymat, alors qu’Israël a menacé de reprendre les combats si toutes les dépouilles n’étaient pas remises. Le mouvement palestinien a bien libéré dans les délais les 20 otages vivants, mais n’a pour l’instant rendu que neuf dépouilles sur les 28 retenues à Gaza — quatre lundi soir, trois mardi et deux mercredi. Le Hamas a affirmé : « Nous avons rempli notre engagement au titre de l’accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants, ainsi que les corps auxquels nous avons pu accéder », ajoutant que la récupération des dépouilles restantes « nécessite des efforts considérables et un équipement spécial ».

