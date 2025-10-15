Gaza : la France condamne les «exécutions sommaires» du Hamas (ministère)

En Brève

La France, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, «condamne fermement les exécutions sommaires perpétrées ces derniers jours à Gaza par le Hamas», après la publication par le mouvement islamiste de mises à mort de personnes présentées comme des collaborateurs d’Israël. Quelques heures plus tôt, un haut responsable américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait demandé «instamment au Hamas de cesser de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ