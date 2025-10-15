Gaza : Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l’accord, dit le ministre de la Défense

En Brève

Le ministre de la Défense israélien Israel Katz a affirmé, mercredi soir 15 octobre selon un communiqué de son bureau, qu’Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l’accord de cessez-le-feu. «Si le Hamas refuse de respecter l’accord, Israël, en coordination avec les États-Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas», indique le communiqué. Israel Katz réagissait à l’annonce du Hamas, selon laquelle le mouvement avait remis toutes les dépouilles d’otages détenues auxquelles il avait eu accès, ce que le ministre considère comme une violation de l’accord qui impose la restitution de tous les otages décédés.

