Gavi proche d’un retour au FC Barcelone

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Gavi a recommencé à s’entraîner avec le ballon, une avancée notable dans la phase finale de sa rééducation après une opération du ménisque. L’arthroscopie visant à traiter une lésion du ménisque interne droit avait été réalisée le 23 septembre ; la durée de convalescence avait alors été évaluée entre quatre et cinq mois.

Ces derniers jours, le jeune milieu avait déjà partagé des images de séance aux côtés de Pedri, laissant imaginer un retour proche, possiblement pour la rencontre face à Levante. Lundi, il est allé plus loin dans sa progression en reprenant des exercices techniques impliquant la manipulation du ballon.

Sur une vidéo diffusée sur son compte Instagram, on peut le voir enchaîner des séries de touches et de passes, encadré par un membre du staff. Il a manifesté sa joie de retrouver le contact avec le ballon après une longue période sans, témoignage de son moral au beau fixe durant la rééducation.

Feuille de route pour son retour

La suite du programme prévoit un passage par les séances collectives avant d’obtenir l’autorisation médicale de reprendre la compétition et d’être mis à la disposition de l’entraîneur Hansi Flick. Le 23 février correspondra à la fin théorique de sa période de récupération de cinq mois, mais aucune date précise n’a encore été fixée pour sa réintégration au groupe.