Gabon : Pierre Akendengue donne deux concerts à guichets fermés à Libreville

Pierre Claver Akendengué, figure majeure de la musique africaine et souvent désigné comme le « pape » de la musique gabonaise, a donné deux concerts consécutifs à Libreville les vendredi 30 et samedi 31 janvier. Les représentations, organisées à l’Institut français de Libreville, ont affiché complet : les 600 places de la salle des spectacles ont été vendues, avec un prix moyen du billet fixé à 20 000 francs CFA.

Les apparitions publiques et les concerts de l’artiste se font désormais plus rares, soulignent les organisateurs et les observateurs culturels. Ces deux soirées ont constitué une opportunité inhabituelle pour le public local de retrouver un interprète dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies et qui demeure une référence pour plusieurs générations d’auditeurs en Afrique centrale et au-delà.

L’ambiance des concerts a été décrite comme récréative, savoureuse et mélancolique. Le public, venu en nombre, a assisté à des prestations qui ont été présentées comme l’œuvre d’une « légende vivante » de la scène gabonaise, selon les commentaires rapportés sur place.

Des places prises d’assaut à l’Institut français de Libreville

La salle des spectacles de l’Institut français, dotée de 600 places, a été totalement occupée lors des deux soirées. La billetterie a affiché « guichet fermé », signe d’une forte demande pour des concerts rares de l’artiste. Le prix moyen des billets, indiqué à 20 000 francs CFA, renvoie à une tarification qui a permis à un large public de participer aux événements culturels, tout en soulignant la valeur perçue de la prestation.

Les deux concerts successifs ont permis d’accueillir des spectateurs sur deux créneaux rapprochés, facilitant l’accès à ceux qui n’avaient pu obtenir un billet pour la première date. Les organisateurs locaux n’ont pas communiqué de programme détaillé des morceaux interprétés au cours des soirées dans les informations relayées.

La tenue de ces représentations à l’Institut français s’inscrit dans le cadre des activités culturelles habituelles de la structure, qui accueille régulièrement des artistes nationaux et internationaux. Le choix de ce lieu, central dans la vie culturelle de Libreville, a contribué à la visibilité de l’événement et à la mobilisation du public.

Les informations disponibles indiquent que les concerts ont eu lieu les vendredi 30 et samedi 31 janvier et que l’intégralité des 600 billets proposés a été vendue au prix moyen de 20 000 francs CFA