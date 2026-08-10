Dassa-Zoumè: une aide-soignante écrouée la veille de sa retraite pour trafic de médicaments falsifiés

​À quelques jours d’une retraite bien méritée, une aide-soignante exerçant dans une structure sanitaire publique de Dassa-Zoumè se retrouve au cœur d’une vive tempête judiciaire.

Interpellée par les forces de sécurité en possession de 48 kilogrammes de produits pharmaceutiques illicites et de qualité inférieure, elle a été placée sous mandat de dépôt et déférée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

​Une arrestation consécutive à une absence injustifiée

​L’affaire a éclaté à la suite de l’absence prolongée et non motivée de l’agente de santé à son poste de travail. Alors que la hiérarchie cherchait à joindre l’intéressée, l’information de sa garde à vue pour un présumé trafic de faux médicaments a été révélée.

Selon le média Peace FM, l’opération a permis la saisie exacte de 48 kg de médicaments falsifiés.

​Les premières investigations indiquent que la mise en cause n’en serait pas à son coup d’essai et qu’elle aurait entretenu un réseau de vente parallèle en marge de ses activités professionnelles officielles.

Désormais sous le coup d’une procédure ouverte devant la CRIET, l’enquête se poursuit pour retracer l’origine exacte des produits saisis, identifier d’éventuels complices et faire la lumière sur l’ensemble de la filière.