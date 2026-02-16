Frédéric Courant revient sur son éviction éclair de France 3 en 10 minutes

Frédéric Courant, l’un des visages de C’est pas sorcier, dit conserver une amertume tenace après la fin brutale du duo qui a marqué la vulgarisation scientifique en France. Après plus de vingt ans à arpenter les routes — et à faire rêver plusieurs générations — le présentateur révèle que certains éléments du décor cultes de l’émission étaient des artifices, et il décrit un départ express de France 3 qui l’a profondément affecté.

Sur la chaîne YouTube Les découvreurs, Frédéric Courant a confirmé que le fameux camion de l’émission était en réalité reconstitué en studio. Il qualifie ce dispositif de « joli mensonge » assumé, destiné à « donner l’impression d’embarquer tout le monde en voyage ». Les scènes intérieures présentées comme tournées à bord du camion ont donc été fabriquées pour les besoins de la mise en scène, tandis que les extérieurs demeuraient, eux, soignés pour renforcer l’illusion.

Le générique, en revanche, avait bien été tourné avec un véritable Kenworth W900, filmé dans l’Aubrac, près de Nasbinals. Courant rappelle que ce camion américain « consommait énormément », qu’il « avait du mal à passer sous les ponts » et que les prises de vue aériennes étaient réalisées en hélicoptère, l’époque précédant l’usage courant des drones. Retrouvé dans les Vosges il y a deux ans, cet emblème a été restauré dans sa couleur blanche d’origine. Entre septembre 1993 et juin 2013, C’est pas sorcier s’est imposé comme l’un des programmes de vulgarisation scientifique les plus populaires de France 3.

“Je n’ai pas été assez sage ?” : Fred balance sur son départ express de France 3

Pour Frédéric Courant, la fin de l’émission a pris la forme d’une éviction brutale. Sur Facebook, il a dénoncé « LA CLAQUE DE FIN. Viré de l’antenne de France 3 en 10 minutes (…) Raison invoquée : économique… Ou peut‑être parce que je n’ai pas été assez sage… Qui sait ? Une façon radicale de faire exploser un duo de 20 ans ». Cette décision de la chaîne a provoqué chez lui un sentiment d’incompréhension et de colère.

La réaction de Jamy Gourmaud a, dès 2013, alimenté le débat. L’animateur a déclaré qu’ils « s’entendaient très bien » et précisé : « Sans être des amis, nous étions plus que des collègues. Mais nous n’étions pas mariés. » Il a aussi affirmé avoir été « surpris, pour ne pas dire choqué » par la décision de France 3 et exprimé son souhait de continuer à proposer une émission scientifique sur la chaîne.

Les relations ont toutefois évolué. En 2022, Courant et Gourmaud se sont retrouvés pour présenter l’inauguration de la Fête de la science au Muséum d’histoire naturelle, un moment que Courant a décrit comme libérateur : « Ces retrouvailles nous ont libérés. Il était gêné. Mais ça nous a fait du bien ». Il a aussi rappelé que « nous sommes les otages de la décision de la chaîne » et estimé que casser le duo avait été un moyen radical de mettre fin à l’aventure C’est pas sorcier.

En 2023, dans les colonnes du Parisien, Courant renouvelait son amertume en affirmant avoir été « balancé en dix minutes » après plus de vingt ans de service et en regrettant de ne pas s’être senti soutenu par Jamy, alors même que le projet sur lequel ils travaillaient s’est poursuivi sans lui.

Jamy Gourmaud poursuit, lui, son travail de vulgarisation avec Le monde de Jamy sur France 5. Il a récemment consacré une émission au thème de l’antibiorésistance, intitulée Antibiotiques : attention à l’overdose !, abordant la pénicilline, les bactéries résistantes et les gestes à adopter pour limiter les risques. Il a par ailleurs donné des conseils récents sur la qualité de l’eau du robinet.