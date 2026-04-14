France : une loi adoptée pour faciliter la restitution des biens culturels africains

L’Assemblée nationale française a adopté, à l’unanimité, une nouvelle loi qui simplifie la restitution des œuvres d’art pillées pendant la colonisation. Une avancée importante pour plusieurs pays africains, dont le Bénin.

Après le Sénat, l’Assemblée nationale française a voté, ce lundi 13 avril, une loi visant à accélérer la restitution des biens culturels acquis durant la période coloniale. Le texte a été adopté à l’unanimité des députés présents, avec 170 voix pour et aucune contre.

Jusqu’ici, chaque restitution devait faire l’objet d’une loi spécifique, un processus long et complexe. Désormais, il suffira de l’avis favorable d’un comité scientifique composé d’experts français et de représentants des pays d’origine pour valider le retour des œuvres.

Désormais, les restitutions pourront être autorisées après avis de ce comité scientifique. Selon les autorités françaises, plusieurs demandes sont déjà en attente, dont celle du Bénin qui réclame la restitution de la statue du dieu Gou, ainsi que celle de l’Algérie concernant les effets personnels de l’émir Abd el-Kader.

Pour la ministre de la Culture, Catherine Pégard, cette loi « ouvre une nouvelle page de l’Histoire ». Elle s’inscrit dans la promesse faite par Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou de restituer le patrimoine africain conservé en France.

Cependant, des divergences subsistent. Le Rassemblement national craint une démarche de repentance, tandis que La France insoumise juge la loi encore limitée, notamment parce qu’elle ne couvre pas toutes les périodes ni les collections privées.

Pour des pays comme le Bénin, qui ont déjà récupéré certaines œuvres royales, cette loi pourrait faciliter de nouvelles restitutions dans les années à venir.