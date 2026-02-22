France : troisième victoire bonifiée dans le Tournoi des Six Nations contre l’Italie (33-8)

Dimanche, à Villeneuve-d’Ascq, l’équipe de France s’est imposée face à l’Italie sur le score de 33 à 8, empochant à nouveau le point de bonus offensif. Il s’agit du troisième succès bonifié consécutif pour les Bleus dans ce Tournoi, une série qui les place en position dominante.

Les Tricolores ont contrôlé le tempo du match, alternant phases de possession structurée et accélérations incisives pour faire la différence. Si le tableau d’affichage a finalement basculé en leur faveur, c’est surtout par une supériorité collective que la victoire a été construite.

La charnière et le pack ont assuré une bonne tenue des zones de combat, tandis que l’arrière-garde a limité les velléités italiennes à quelques incursions ponctuelles. La discipline et la maîtrise des duels ont permis à la France de conserver l’avantage et d’éviter de se mettre en difficulté.

Du côté des officiels et du staff, le constat est celui d’une progression constante : satisfaction pour la performance globale, prudence sur les détails à corriger. Les joueurs, eux, repartent avec de la confiance et la conviction d’avancer dans la bonne direction.

Ce que cela change pour la suite du Tournoi

Avec trois succès bonifiés en autant de rencontres, la France s’installe clairement comme une équipe à battre et prend de l’avance dans la course au titre. Cette dynamique enchaînée renforce aussi l’ambition d’aller chercher le Grand Chelem, même si rien n’est acquis tant que les matches restants n’ont pas été disputés.

Les prochaines journées feront office de révélateur : maintien de cette régularité, capacité à gérer la pression et à élever le niveau face à des adversaires de plus en plus exigeants seront des éléments décisifs pour transformer cette série en sacre final.