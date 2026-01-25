France: Stéphanie Rist, ministre de la Santé, remporte le second tour de la législative partielle dans le Loiret

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a remporté dimanche 25 janvier le second tour de la législative partielle organisé dans la 1re circonscription du Loiret, face à la candidate du Rassemblement national, dans un scrutin marqué par une très forte abstention.

Selon les chiffres communiqués par la préfecture du Loiret, Stéphanie Rist, candidate sous l’étiquette Renaissance, a obtenu 62,1 % des suffrages exprimés. Sa concurrente, Tiffanie Rabault pour le Rassemblement national, recueille 37,9 % des voix.

Le scrutin était un second tour, organisé conformément aux règles des élections législatives en France, et destiné à pourvoir le siège vacant de la 1re circonscription du Loiret. La préfecture a publié les résultats officiels de ce second tour.

Contexte institutionnel et éléments de lecture

Une législative partielle intervient lorsqu’un siège de député devient vacant en cours de législature, pour diverses raisons prévues par la loi (démission, décès, inéligibilité, annulation d’élection, etc.). Ces élections suivent le même mode de scrutin majoritaire à deux tours que les élections législatives générales : si aucun candidat n’atteint la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé entre les candidats qualifiés.

Le parti Renaissance, auquel appartient Mme Rist, est le mouvement politique fondé autour de la majorité présidentielle. Le Rassemblement national, parti de Tiffanie Rabault, est positionné à l’extrême droite de l’échiquier politique français. Les deux formations se retrouvent ainsi en concurrence directe dans cette circonscription pour le siège parlementaire remis en jeu.

La préfecture du Loiret a signalé une participation faible, caractérisant l’élection par une très forte abstention qui a marqué l’ensemble du scrutin. Les pourcentages communiqués correspondent aux suffrages exprimés et ne rendent pas compte de l’ensemble des électeurs inscrits sur les listes.

Stéphanie Rist exerce actuellement les fonctions de ministre de la Santé au sein du gouvernement. Le résultat de cette législative partielle fait suite à sa candidature pour la 1re circonscription du Loiret et à l’organisation d’un second tour entre les deux principales candidates qualifiées.

Les résultats officiels publiés par la préfecture constituent la source des chiffres diffusés localement et repris par les médias. Les autorités administratives en charge de l’organisation du scrutin assurent le dépouillement, la compilation et la transmission des résultats pour cette élection partielle.