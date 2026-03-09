France : procès à Paris contre Swiftair pour le crash du vol Air Algérie AH5017

Le procès de la compagnie espagnole Swiftair débute ce lundi 9 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris, plus d’une décennie après le drame aérien du vol Air Algérie AH5017.

L’appareil s’était écrasé le 24 juillet 2014 au nord du Mali, causant la mort de 116 personnes, dont 54 ressortissants français. Ce souvenir tragique revient au centre de l’attention alors que s’ouvre enfin l’audience pénale.

Swiftair, propriétaire de l’avion impliqué dans l’accident, est poursuivie pour homicides involontaires. La mise en examen marque une étape judiciaire importante, qui vise à établir les responsabilités autour de la catastrophe.

Pour les proches des victimes, l’ouverture du procès couronne des années de combat. Ils ont dû surmonter de nombreux rebondissements procéduraux et des reports successifs avant d’obtenir la tenue de cette audience en France.

Les familles ont multiplié les démarches pour que la justice française examine l’affaire, alors même que Swiftair a cherché à contester la compétence des tribunaux hexagonaux. Ces stratégies de défense ont retardé l’examen public des faits et renforcé le sentiment d’attente chez les victimes.

Au fil des années, les reports ont alimenté la frustration des proches, qui réclament des réponses et une reconnaissance des préjudices subis. L’ouverture du procès donne maintenant l’occasion de faire la lumière sur les circonstances qui entourent la perte des 116 passagers.