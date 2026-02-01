France : MMA Benoît Saint Denis domine le Néo-Zélandais Dan Hooker au 2e round

Le Français Benoît Saint Denis a remporté sa confrontation avec le Néo-Zélandais Dan Hooker dimanche 1er février à Sydney, lors de l’UFC 325, s’imposant par arrêt de l’arbitre en fin du deuxième round dans un combat de la division des poids légers. L’issue a été décidée après une phase au sol dominante du Français, qui a enchaîné une tentative de soumission puis des coups décisifs, contraignant l’arbitre à interrompre l’affrontement.

La rencontre a débuté de manière équilibrée, Hooker multipliant les coups au corps et conservant une distance efficace durant les premiers échanges debout. Saint Denis a toutefois progressivement modifié la dynamique en engageant le combat au sol : il a récupéré le contrôle après plusieurs corps-à-corps, imposant son jeu de grappling et limitant les options de son adversaire.

Au deuxième round, le Français a verrouillé une position favorable puis tenté une clé avant de basculer vers un travail de percussions au sol. Bloqué sous son adversaire, Dan Hooker a subi une série de coups de coude et de poing jusqu’à ce que l’arbitre mette un terme aux hostilités à 16 secondes de la fin du round, signant l’arrêt officiel et la victoire par TKO pour Saint Denis.

Parcours et réactions

Ancien membre des forces spéciales, Benoît Saint Denis, 30 ans, poursuit ainsi une série de succès notables : il s’agit de son quatrième triomphe avant la limite en l’espace de neuf mois. Après le combat, il a exprimé son ambition clairement et demandé la ceinture, déclarant être prêt pour une chance au titre.

Dan Hooker, combattant expérimenté originaire de Nouvelle-Zélande, n’a pas trouvé la solution face à la transition au sol de son adversaire et a été contraint d’abandonner la confrontation sous la pression des frappes au sol. Les juges n’ont pas eu à se prononcer, l’arbitre ayant stoppé le combat sur intervention directe après la série de frappes.

La carte de l’UFC 325 à Sydney réunissait plusieurs affiches, et la victoire de Saint Denis figure parmi les résultats marquants de la soirée. Le Français, qui avait rejoint l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes en 2021, aligne désormais une réussite importante dans sa progression au sein de la division des poids légers.

Depuis son arrivée à l’UFC en 2021, Saint Denis affiche neuf victoires pour trois défaites.