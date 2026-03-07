France : Le rappeur Naps remis en liberté sous contrôle judiciaire

Le rappeur Naps, qui avait été condamné en première instance en février à sept ans de réclusion pénale assortis d’un mandat de dépôt pour le viol d’une femme en 2021, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après une décision de la cour d’appel, ont indiqué ses avocats à l’AFP.

Ses conseils, Me Orane Quenot et Me Marceau Perdereau, ont expliqué que cette remise en liberté s’expliquait par le fait que l’artiste avait formé appel du jugement rendu par la cour criminelle. Selon eux, la procédure d’appel justifie ce placement sous contrôle judiciaire.

Les avocats ont également rappelé qu’à ce stade du dossier, Naps bénéficie de la présomption d’innocence, soulignant que la mise en liberté provisoire ne préjuge en rien de l’issue du procès en appel.

La condamnation prononcée en première instance date du 19 février ; le dossier reproche au rappeur d’avoir violé une femme le 1er octobre 2021, alors que celle-ci dormait, dans une chambre d’hôtel située à Paris.

État de la procédure

La cour d’appel a donc choisi de lever la détention en plaçant l’intéressé sous surveillance judiciaire, mesure qui encadre ses déplacements et ses obligations pendant la durée de l’appel.

Les avocats de la défense ont présenté cette décision comme conforme aux droits de leur client et ont rappelé que la procédure d’appel reste en cours, avec toutes les étapes judiciaires à venir.