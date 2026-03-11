France: la diaspora béninoise lance la plateforme Diaspora BUS pour soutenir le duo Wadagni-Talata

Réunis le samedi 7 mars 2026 en région parisienne, plusieurs personnalités universitaires et politiques ont officialisé le lancement de BUS Diaspora. Une initiative destinée à mobiliser les Béninois de l’étranger derrière la candidature de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata en vue de la présidentielle d’avril 2026.

À Villejuif, en région parisienne, la diaspora béninoise a franchi une nouvelle étape dans son engagement politique. Sous l’impulsion de son coordonnateur national, le Dr Henry Amoussou, le mouvement BUS Diaspora (Bénin Uni et Solidaire) a officiellement lancé ses activités le samedi 7 mars 2026, lors d’une rencontre réunissant plusieurs figures du monde académique et politique.

La cérémonie s’est distinguée par la diversité des interventions et la volonté affichée de structurer un soutien intellectuel et stratégique autour du duo porté par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata. Aux côtés du Dr Amoussou, le professeur Jean-François Akandji-Kombé, l’ancien député européen Michel Scarbonchi et l’analyste en sécurité politique Christian Comlan Agbeti ont pris la parole pour défendre la vision du projet.

Un « choix fondé » selon les analystes

Dans son allocution, le professeur Jean-François Akandji-Kombé, a insisté sur l’importance de replacer l’humain au centre des transformations africaines. Il a ainsi évoqué le défi commun de mettre la personne humaine au cœur de la « Renaissance africaine ». Michel Scarbonchi de son côté, a rappelé les fondements démocratiques de toute dynamique politique durable. « Le vote citoyen demeure le fondement absolu de toute démocratie pérenne », a-t-il souligné devant les participants.

Moment clé de la rencontre, l’exposé de Christian Comlan Agbeti, qui s’est attaché à expliquer les raisons du soutien au ministre béninois de l’Économie et des Finances. Dans une analyse mêlant enjeux politiques et stratégiques, il a estimé que le choix de Romuald Wadagni constitue « un choix fondé », mettant en avant son expertise technique et sa capacité à répondre aux défis actuels du Benin.

Point culminant de la rencontre, la présentation officielle de la plateforme BUS Diaspora a été marquée par un appel à la mobilisation lancé par le Dr Henry Amoussou. Le coordonnateur a invité les Béninois de l’étranger à se rassembler autour du duo Wadagni-Talata afin de contribuer, selon lui, à un avenir « stable et prospère » pour le pays. A quelques semaines du scrutin, ce lancement marque le début d’un effort international coordonné pour peser de tout son poids dans le paysage électoral à venir.