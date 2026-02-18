France: il se présente à la police après avoir violenté une femme au sein d’un logement

Valence, 16 février 2026 — Une femme de 49 ans est morte dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 février après avoir été victime de violences au sein d’un logement du centre-ville de Valence, a indiqué France Bleu. Un homme de 21 ans s’est présenté aux services de police pour reconnaître les faits.

Les événements se sont déroulés peu avant minuit dans un petit immeuble de la rue Barnave, non loin de l’avenue de Verdun, selon les informations recueillies par nos confrères. À l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, l’homme se trouvait encore dans l’appartement.

Le SMUR, dépêché sur place, n’a pas réussi à sauver la victime, âgée de 49 ans. Le parquet de Valence a précisé que la victime avait été rouée de coups ; aucune arme contondante n’aurait été utilisée, d’après les premiers éléments communiqués.

Une source policière a indiqué que la quadragénaire, mère de quatre enfants issus d’une précédente union, avait notamment reçu des coups de pied violents. Ces éléments figurent dans les premiers constats opérés par les secours et la police sur les lieux.

Un suspect déjà connu des services de police

Le jeune homme, qui a avoué les faits aux enquêteurs selon France Bleu, n’était pas inconnu des services. Il comptait des antécédents pour violences intrafamiliales, détail relevé par les autorités.

Placé en garde à vue, il doit être entendu dans le cadre des procédures en cours. En droit français, la garde à vue est une mesure privative de liberté qui permet aux enquêteurs de procéder aux interrogatoires et aux confrontations pendant une durée initiale de 24 heures, renouvelable sous conditions ; cette précision vise à situer la procédure engagée, elle ne remplace pas les actes d’instruction qui suivront.

Le procureur de la République a indiqué que les faits étaient qualifiés d’homicide par conjoint ou concubin. La qualification relève de l’analyse juridique des circonstances et de la responsabilité pénale et entraîne des suites judiciaires spécifiques prévues par le code pénal.

La direction de la criminalité territoriale a été saisie pour conduire les investigations, indique France Bleu. Cette direction centralise et coordonne les enquêtes nationales ou locales nécessitant des moyens d’investigation spécialisés.