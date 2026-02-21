France : Harrop et Anselmet champions olympiques du relais mixte en ski-alpinisme aux JO 2026

Emily Harrop et Thibault Anselmet ont offert à la France une nouvelle consécration en ski-alpinisme, en remportant l’épreuve du relais mixte disputée à Bormio. Leur performance permet à l’équipe tricolore d’ajouter une 21e médaille au compteur des Jeux de Milan-Cortina, dont la septième en or.

Quelques jours après leurs succès individuels — Harrop médaillée d’argent et Anselmet médaillé de bronze lors de l’épreuve inaugurale du ski-alpinisme aux Jeux — les deux athlètes ont livré une course maîtrisée et constante, imposant leur rythme tout au long du relais.

Ils devancent sur le podium le binôme suisse composé de Marianne Fatton et Jon Kistler, tandis que l’équipe d’Espagne, emmenée par Oriol Cardona et Ana Alonzo, complète le trio de tête.

Ce doublé de médailles, individuel puis par équipes, confirme la veille d’ensemble d’Harrop et d’Anselmet et souligne la place désormais importante de la France dans cette nouvelle discipline olympique.

Maîtrise tactique et rapidité dans les transitions

Sur un parcours exigeant, alternant montées soutenues et descentes techniques, les Français se sont distingués par une lecture fine du terrain et des changements de relais sans fautes. Leur avance s’est construite sur des ascensions solides où ils ont su maintenir un tempo élevé, puis confortée par des relais fluides et efficaces lors des passages en conversion et des segments de glisse.

La course a mis en évidence l’importance des transitions — éléments souvent décisifs en ski-alpinisme — et Harrop et Anselmet ont su gagner du temps là où d’autres équipes ont perdu de précieuses secondes. Les Suisses et les Espagnols ont résisté jusqu’aux derniers relais, mais n’ont pas réussi à reprendre l’initiative.

Pour la délégation française, cette victoire vient renforcer un bilan déjà riche à Milan-Cortina et met en lumière l’adaptation rapide des athlètes tricolores à une discipline qui fait ses débuts sur la scène olympique, entre technicité des montées et habileté des descentes.