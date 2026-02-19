France : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Le club de l’Olympique de Marseille a officialisé, mardi 18 février 2026 en soirée, la désignation d’Habib Beye comme nouvel entraîneur principal. Ancien défenseur emblématique du club phocéen, il retrouve ainsi la maison qu’il a servie sur le terrain et dont il portait le brassard entre 2003 et 2007.

Ce retour sur le banc intervient après une semaine d’incertitude pour l’équipe, restée sans technicien depuis le départ de Roberto De Zerbi, intervenu le 11 février 2026. La nomination de Beye vise à mettre un terme à cette période d’instabilité à quelques jours d’un déplacement important.

Marseille se déplace vendredi 20 février 2026 à Brest pour le prochain rendez‑vous de championnat ; la hiérarchie du club devra rapidement préciser si Habib Beye dirigera l’équipe dès cette rencontre. Lors du dernier match à domicile, samedi 14 février 2026, c’est Jacques Abardonado qui avait assuré l’intérim sur le banc lors du nul 2-2 contre Strasbourg.

Sur le plan professionnel, Beye apporte à l’OM une double expérience : ancien joueur puis capitaine marseillais et, en tant qu’entraîneur, des passages remarqués au Red Star puis au Stade Rennais. Son profil, à la fois connu des supporters et aguerri sur le plan tactique, explique sans doute le choix de la direction.

Un défi immédiat et des attentes élevées

La mission qui attend l’ancien international est claire : redonner de la cohérence au collectif et relancer les résultats dans un championnat serré. À court terme, il devra imposer ses méthodes et s’adapter rapidement à un effectif déjà en compétition, tandis que les supporters et les dirigeants attendront des signes concrets de progrès.

Au-delà du seul résultat sportif, ce retour d’un ancien capitaine au poste de manager résonne aussi comme un geste fort envers l’histoire du club. Les prochaines semaines seront déterminantes pour mesurer l’impact de ce choix sur l’ambition marseillaise pour la saison.