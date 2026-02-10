France : Emmanuel Macron va nommer la ministre Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes

Une source gouvernementale a indiqué à l’AFP, lundi 9 février, qu’Emmanuel Macron envisageait de proposer la nomination d’Amélie de Montchalin, qui occupe actuellement le portefeuille des Comptes publics, à la tête de la Cour des comptes, confirmant une révélation du Figaro.

Âgée de 40 ans, la ministre arrive au terme d’un intense marathon parlementaire consacré à l’examen et à l’adoption du budget 2026, mission qui a rythmé ses dernières semaines au gouvernement.

Si sa nomination se concrétise, elle prendrait la succession de Pierre Moscovici, ancien ministre et figure du camp socialiste, devenant ainsi la première femme à présider cette institution chargée du contrôle des finances publiques.

Prochaine étape

La décision devrait être entérinée mercredi lors d’un Conseil des ministres, selon la même source, qui place l’annonce au calendrier gouvernemental immédiat.