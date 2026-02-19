France : cyberharcèlement — Magali Berdah fait saisir 40 M€ sur les droits d’auteur de Booba

La justice française a autorisé, à titre conservatoire, la saisie des droits d’auteur du rappeur Booba pour un montant approchant 40,6 millions d’euros, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier le jeudi 19 février. Cette mesure vise à garantir d’éventuelles réparations financières dans le cadre d’un litige en cours.

À l’origine de cette démarche se trouve Magali Berdah, entrepreneure et désormais animatrice sur Sud Radio. Elle invoque un préjudice important subi par Shauna Events, l’agence spécialisée dans les influenceurs qu’elle a fondée et dirigée ces dernières années.

Selon les éléments communiqués, Mme Berdah reproche au rappeur d’avoir mené une campagne de harcèlement en ligne et d’avoir exercé des pressions sur des marques partenaires pour qu’elles interrompent leurs collaborations avec Shauna Events. Ces comportements auraient, d’après la plaignante, entraîné des pertes commerciales et porté atteinte à la réputation de son entreprise.

La mise sous séquestre des droits d’auteur constitue une précaution judiciaire : elle vise à préserver des actifs susceptibles d’être mobilisés pour indemniser la partie lésée, si les procédures en cours aboutissent en sa faveur. Le montant saisi correspond donc à l’estimation des dommages allégués ou à la sécurisation de créances potentielles.

Les suites possibles de la procédure

Cette décision n’entraîne pas de condamnation au fond ; elle intervient en amont d’un jugement définitif qui devra déterminer la réalité des faits et le cas échéant, le quantum des réparations. Le rappeur ou ses représentants peuvent contester la saisie devant les juridictions compétentes, en demandant la mainlevée ou en présentant des éléments visant à réduire le montant réclamé.

La suite de l’affaire dépendra des échanges entre les parties et des preuves apportées au dossier : auditions, pièces comptables ou témoignages susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice invoqué par Shauna Events et la responsabilité éventuelle de Booba. Les développements futurs seront scrutés tant par les professionnels du secteur des influenceurs que par les acteurs du monde musical, confrontés ici à une procédure civile aux enjeux financiers significatifs.