Brésil : Neymar accusé d’avoir giflé le fils de Robinho à l’entraînement après un dribble

La star brésilienne Neymar est visée par des accusations de violences de la part de Robinho Júnior, le fils de l’ex-attaquant de la Seleção Robinho, après une altercation survenue à l’entraînement de Santos, ont rapporté lundi plusieurs médias brésiliens. Selon ces sources, l’incident, filmé en partie par des témoins et relayé sur les réseaux sociaux, a relancé le débat sur le comportement de l’attaquant de 34 ans, revenu au pays pour relancer sa carrière après une série de blessures.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Les faits se seraient déroulés dimanche au centre d’entraînement du club de la côte paulista, lors d’une opposition entre titulaires et réservistes. Robinho Júnior, 18 ans, aurait dribblé Neymar de manière spectaculaire, déclenchant la colère de ce dernier. D’après plusieurs témoignages recoupés par la presse, la star auriverde aurait d’abord répondu par un tacle appuyé avant que l’échange ne dégénère en insultes et qu’il ne porte une gifle au jeune attaquant, sous les yeux de coéquipiers médusés.

Dans un communiqué, les représentants de Robinho Júnior affirment que leur client a été « humilié » et « agressé physiquement » par Neymar, et annoncent avoir mis le club en demeure de « prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées » à l’encontre du joueur. Les avocats évoquent un « climat d’intimidation » et la possibilité de saisir la justice sportive, voire civile, si aucune sanction n’est décidée. Ils menacent également de demander la résiliation du contrat du jeune attaquant avec Santos en cas d’inaction prolongée.

Réaction du club

Santos FC a confirmé l’existence d’un incident et l’ouverture d’une enquête interne, sans détailler la nature ni la gravité des faits reprochés à Neymar. Le club indique avoir entendu les deux joueurs ainsi que des membres du staff présents sur le terrain et promet de « tirer toutes les conséquences nécessaires » une fois les éléments réunis. La direction souligne que « tout comportement contraire aux valeurs du club fera l’objet de mesures disciplinaires », tout en appelant à ne pas « préjuger » de l’issue de la procédure.

De son côté, Neymar n’a pas livré publiquement sa version détaillée des faits, mais la presse brésilienne évoque des excuses présentées en interne après l’incident. Selon certains médias, l’attaquant se serait dit « emporté par la frustration » lors d’un entraînement jugé intense, alors qu’il cherche à retrouver son meilleur niveau après de longs mois d’absence. Son entourage n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de la presse, tandis que ses partisans dénoncent une affaire « montée en épingle » par les réseaux sociaux.

Cette polémique intervient à un moment délicat pour Neymar, déjà critiqué par une partie de l’opinion pour ses blessures à répétition, certaines frasques extra-sportives et son attitude jugée parfois provocatrice sur les terrains. Au Brésil, plusieurs éditorialistes estiment que ce nouvel épisode pourrait peser sur l’image du joueur, qui espère encore retrouver un rôle central en sélection. L’affaire relance aussi le débat sur la gestion des stars au sein des clubs brésiliens et sur la protection des jeunes joueurs issus de familles déjà très exposées médiatiquement.

En attendant les conclusions de l’enquête de Santos et d’éventuelles procédures disciplinaires de la fédération ou de la justice sportive, Neymar reste à la disposition de l’entraîneur pour les prochains matches officiels, ont précisé des sources internes au club. Les avocats de Robinho Júnior disent, eux, espérer un « signal fort » de la part des instances pour prévenir toute répétition de ce type d’incident à haut niveau.