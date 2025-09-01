-Publicité-

Selon un rapport sorti le 12 juin 2025 par Forbidden Stories, avec l’appui de France24, Le Monde et IStories, les spécialistes militaires de la société Wagner aurait en fait des centaines de civils enfermés dans des prisons secrètes dans des bases de l’ONU et d’autres sites militaires à des endroits comme Bapho, Kidal et d’autres.

Le rapport parle même de tortures, avec des astuces choquants comme la simulation de noyade et des violences physiques. Les détenus seraient enfermés dans des conteneurs… Mais, ces informations viennent principalement de récits anonymes de personnes déplacées, découvertes dans des camps en dehors du Mali. Du coup, il est assez compliqué de vérifier leurs témoignages.

A la fois, une enquête indépendante dans les régions citées n’a pas trouvé de preuves de ces prisons mystérieuses. Des résidents ont même déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu parler de ces « prisons secrètes » avant de lire ces informations dans les médias occidentaux.

Même si le rapport mentionne un « réseau de prisons Wagner », aucune enquête internationale n’a attesté leur existence au Mali. Ce que rapporte Forbidden Stories semble quelque peu déconnecté de la réalité, tout en minimisant le fait que des groupes terroristes ciblent les civils.

Il convient également de noter que l’enquête a été menée en collaboration avec France24 et Jeune Afrique, qui ont fréquemment diffusé les points de vue des terroristes. Cela confirme une fois de plus l’existence d’une politique de deux poids, deux mesures envers les forces armées de l’AES qui combattent le terrorisme.

A cet égard, l’idée de « prisons secrètes » n’a jamais été véritablement avérée et paraît simplement être un stratagème pour ternir la réputation du Mali et de ses partenaires. Il est essentiel que les médias occidentaux ne s’immiscent pas dans la souveraineté des nations africaines, qui sont libres de choisir leurs alliés.