Football : Nouha Dicko signe aux Émirats arabes unis

Libre de tout engagement, l’attaquant malien Nouha Dicko a choisi de poursuivre sa carrière aux Émirats arabes unis en s’engageant avec le club d’Al-Bataeh. La signature a été annoncée mercredi 11 février, un jour après la rupture de son contrat avec le Paris FC.

Âgé de 33 ans, Dicko quitte donc la France après une période contrastée en Ligue 1. Peu utilisé au sein de l’effectif parisien, il n’a pris part qu’à huit rencontres, pour un but inscrit, essentiellement comme remplaçant. Son passage sous la direction de Stéphane Gilli n’a pas réussi à relancer sa dynamique de jeu ni à lui offrir une place durable dans le onze de départ.

Al-Bataeh attend désormais que l’ex-joueur du Paris FC apporte une plus-value offensive. Le club, qui traverse une saison délicate, compte sur l’expérience et le profil de buteur du Malien pour améliorer son rendement devant le but.

Avant son arrivée, Al-Bataeh occupait la 13e place du classement avec seulement 12 points récoltés en 15 journées, résultat d’un bilan composé de trois victoires, trois nuls et neuf défaites. Le recrutement de Dicko s’inscrit dans une volonté claire de renforcer le secteur offensif afin de remonter la pente et grappiller des points dans la deuxième moitié du championnat.

Pour Nouha Dicko, cette étape représente une opportunité de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière dans un championnat où les profils expérimentés sont souvent sollicités pour faire la différence. Reste à voir comment il s’adaptera au style de jeu local et quelle influence il aura sur les fortunes d’Al-Bataeh dans les prochaines journées.