Football — Nicolas Nkoulou, Lion Indomptable du Cameroun

Après plus d’une quinzaine d’années passées au plus haut niveau, Nicolas Nkoulou met un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 35 ans. Le défenseur camerounais tourne la page d’un parcours construit sur la régularité, des statistiques consistantes et un titre continental conquis en 2017.

Né le 27 mars 1990 à Yaoundé, Nkoulou a fait ses premières armes à la Kadji Sports Academy, centre de formation réputé du Cameroun. Repéré par l’Europe, il rejoint l’AS Monaco en novembre 2007 et signe son premier contrat professionnel l’année suivante, à seulement 18 ans, amorçant ainsi son aventure sur le Vieux Continent.

La majeure partie de sa carrière en club s’est déroulée en France. Après ses débuts à Monaco, il s’engage à l’Olympique de Marseille à l’été 2011, où il dispute 207 rencontres sous le maillot phocéen et soulève la Coupe de la Ligue en 2012. Il porte ensuite les couleurs de l’Olympique lyonnais lors de la saison 2016-2017. Au total, Nkoulou totalise 253 matches en Ligue 1, illustrant sa place régulière dans le championnat français sur près d’une décennie.

Parcours à l’étranger et en sélection

Après son expérience hexagonale, Nkoulou poursuit sa carrière en Italie avec le Torino, où il reste quatre saisons avant de s’orienter vers le championnat turc. Il y défend successivement les couleurs de Gaziantep, Amed SK et Sakaryaspor. Libre depuis la fin de son contrat en août dernier avec Amed SK, évoluant en deuxième division turque, il a choisi de mettre un terme à son aventure de joueur professionnel.

Sur la scène internationale, l’ancien défenseur affiche 81 sélections pour le Cameroun et a inscrit deux buts. Il figure dans les listes pour trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2022) et prend part à plusieurs éditions de la Coupe d’Afrique des nations ainsi qu’aux Jeux olympiques de 2008. Parmi ses moments marquants avec les Lions indomptables, sa réalisation lors de la finale de la CAN 2017 au Gabon face à l’Égypte reste particulièrement mémorable.