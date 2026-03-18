Football : Meschack Elia annoncé à l’infirmerie

Les supporters congolais suivent de près les nouvelles venant de Turquie au sujet de Meschack Elia. D’après le site Leopardsfoot, l’ailier international n’a pas été retenu pour la rencontre prévue ce jour entre son club et Kocaelispor, quittant ainsi aussi bien le onze de départ que le groupe professionnel.

Cette absence inattendue fait écho aux signes de gêne physique observés sur le joueur au cours des dernières 48 heures. Le service médical du club a rapidement communiqué : Meschack Elia présente un œdème au genou gauche, une inflammation nécessitant une mise au repos immédiate afin d’éviter toute aggravation.

Malgré son rôle majeur dans l’animation offensive de l’équipe, le staff technique a préféré bannir tout risque inutile et préserver son élément en pleine saison de championnat. Pour l’heure, le calendrier de son retour sur les pelouses reste flou.

Suivi médical et perspectives

Le club n’a pas encore fixé de délai d’indisponibilité, attendant probablement des examens complémentaires pour juger de l’évolution de l’œdème et de la réponse au traitement. Les résultats de ces contrôles orienteront la durée de sa convalescence.

Les fréquents rendez-vous internationaux à venir rendent l’attente d’autant plus pesante pour les supporters de la sélection, qui espèrent retrouver rapidement leur attaquant prêt à reprendre la compétition.