Football : le transfert d’Iliman Ndiaye bloqué en football

Les performances d’Iliman Ndiaye sous le maillot d’Everton ont suscité l’intérêt de Manchester United, mais un transfert ne s’annonce pas simple à organiser. Les contours d’une éventuelle opération semblent pour l’instant semés d’embûches.

Selon les informations relayées par le journaliste Ben Jacobs, Everton n’entend pas se comporter comme un tremplin pour d’autres clubs. Jacobs explique que la direction des Toffees ne se considère pas comme contrainte de vendre ses éléments forts à la moindre offre.

Le journaliste ajoute que, même si le joueur pourrait souhaiter franchir un cap et changer d’air, des sources proches du club estiment qu’il sera compliqué de le voir partir durant le mercato estival. Plutôt que d’entamer des négociations rapides, Everton pourrait privilégier des solutions internes pour conserver son attaquant.

Stratégie d’Everton et implications du marché

Parmi les options évoquées en coulisses figure la renégociation du contrat de Ndiaye : proposer de meilleures conditions salariales afin de dissuader les prétendants. Cette tactique viserait à préserver l’effectif et à stabiliser une équipe déjà marquée par des incertitudes ces dernières saisons.

Pour Manchester United, l’intérêt ne suffit pas à garantir une transaction. Le club mancunien devra composer avec les exigences financières d’Everton et la volonté affichée de retenir ses éléments majeurs, ce qui pourrait ralentir, voire compliquer, tout dossier.

Au-delà des aspects économiques, la décision reposera aussi sur l’ambition sportive du joueur et sur l’évaluation du projet proposé par un éventuel acquéreur. Entre la volonté de progresser et la stratégie défensive d’Everton, ce dossier s’annonce donc particulièrement délicat à résoudre ces prochaines semaines.