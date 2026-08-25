Coupe du monde féminine 2027 : la date et le lieu du tirage au sort dévoilés

Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2027, qui doit désigner les adversaires des équipes engagées, se tiendra le 11 décembre au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, a annoncé la FIFA.

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, lundi 25 août, la date et le lieu du tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2027 : la cérémonie se tiendra le vendredi 11 décembre 2026 au Musée d’art moderne de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle réunira les représentants des équipes déjà qualifiées ainsi que ceux des sélections encore en course pour une place dans le tournoi.

Ce tirage déterminera la composition des groupes de la compétition, qui se déroulera du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil, premier pays d’Amérique du Sud à accueillir une Coupe du monde féminine. Le match d’ouverture et la finale se joueront tous deux au stade Maracanã, à Rio de Janeiro.

Trente-deux équipes prendront part au tournoi, réparties dans huit villes hôtes : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo. Au total, 64 matchs seront disputés.

Selon la FIFA, le choix du Musée d’art moderne de Rio de Janeiro pour accueillir le tirage au sort « se veut un hommage au riche patrimoine artistique du pays hôte, mais aussi à la créativité, l’imagination et la spontanéité indissociables du football brésilien ». L’instance ajoute que « le concept de futebol arte et les joueuses qui l’incarnent sur le terrain ont naturellement toute leur place dans un tel musée ».

Un tournoi porté par un fort engouement

La FIFA indique avoir déjà enregistré plus de 800 000 demandes de billets et plus de 95 000 candidatures de bénévoles pour cette édition brésilienne, qu’elle présente comme en passe de devenir la plus suivie de l’histoire du tournoi féminin. Plus de 1 000 invités sont attendus lors de la cérémonie du 11 décembre.

Un objectif d’un milliard de dollars de revenus

La FIFA table sur un milliard de dollars de revenus pour cette édition, contre 570 millions générés par le Mondial féminin 2023, disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le président de l’instance, Gianni Infantino, avait évoqué une parité des primes avec la Coupe du monde masculine 2026, dotée de 655 millions de dollars, mais ce montant n’a pas été confirmé pour l’édition féminine.