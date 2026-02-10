Football — Côte d’Ivoire : Emerse Fae étoffe sa liste avec Zabi, Konaté et Fofana

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 aux côtés de la Côte d’Ivoire, la sélection ivoirienne dispose d’un vivier offensif riche, nourri par des talents qui brillent dans divers championnats européens. Plusieurs éléments issus des académies locales se sont fait remarquer et offrent à Emerse Fae des options multiples pour composer son attaque.

Parmi ces jeunes volte-face du jeu, Patrick Zabi, Karim Konaté et David Datro Fofana se détachent par leurs qualités individuelles. Chacun présente un profil distinct : des ailiers techniques aux buteurs pouvant évoluer en pointe, tous peuvent prétendre à une place dans le groupe national selon la forme et les besoins tactiques.

Ces joueurs ont tous été formés en Côte d’Ivoire avant d’embrasser des carrières en Europe, où ils poursuivent leur progression et cherchent à confirmer leur potentiel sur la scène internationale.

Trois jeunes à suivre

David Datro Fofana continue sa montée en puissance malgré une concurrence féroce à Chelsea, son club-propriétaire. Actuellement prêté à Strasbourg, l’attaquant s’est déjà montré efficace lors de ses passages en Turquie, où il a trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises. Polyvalent, il peut être aligné en pointe comme sur les côtés, et l’expérience de la Ligue 1 devrait lui permettre d’affiner ses gestes techniques et son positionnement tactique.

Patrick Zabi s’est rapidement imposé comme une révélation, attirant l’attention de clubs français grâce à sa lecture du jeu et son aisance technique. Ses déplacements et sa capacité à se créer des espaces le rendent dangereux balle au pied. Après une saison qui a convaincu plusieurs recruteurs, il s’apprête à évoluer au Paris FC la saison prochaine, ce qui pourrait accélérer son intégration en sélection.

Karim Konaté, malgré des pépins physiques, reste un attaquant au sens du but prononcé. Sous contrat avec le RB Salzburg et prêté ou alternant parfois avec le FC Liefering, il a manqué de temps de jeu cette saison mais a tout de même montré son efficacité en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive en quelques apparitions. À 21 ans, il conserve une marge de progression intéressante.

Avec une génération issue des centres de formation ivoiriens et confirmée en Europe, le sélectionneur dispose d’un large éventail pour bâtir son effectif en vue du Mondial. Certains de ces jeunes devront retrouver la régularité pour figurer dans la liste finale, tandis que d’autres pourraient créer la surprise et s’imposer comme des options crédibles sur la scène mondiale.