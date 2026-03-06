Finlande : Helsinki envisage de modifier la loi pour lever les restrictions sur la présence d’armes nucléaires

Le Kremlin a déclaré, le 6 mars 2026, voir dans l’annonce finlandaise d’un possible assouplissement du cadre légal sur la présence d’armes nucléaires une source de tension nouvelle à l’échelle européenne.

Lors de son point presse quotidien, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a indiqué que ces propos, selon Moscou, contribuent à une montée des risques sur le continent et qu’un déploiement d’armes nucléaires en Finlande serait perçu comme une menace directe pour la Russie.

Peskov a prévenu que, si la Finlande allait jusqu’à autoriser une telle implantation d’armement sur son sol, la Russie se réserverait le droit d’agir en conséquence afin de défendre ses intérêts stratégiques.

Ces déclarations ont été formulées devant la presse internationale, à laquelle participait l’Agence France-Presse, lors du briefing tenu par le Kremlin.

Enjeux et répercussions

L’hypothèse évoquée par Helsinki — modifier la législation pour lever des restrictions concernant la présence d’armes nucléaires — ravive des questions sensibles sur l’équilibre militaire en Europe et sur les réactions attendues de Moscou face à ce type d’évolution.

Les propos du porte-parole russe illustrent la nervosité des autorités à l’idée d’un changement du statu quo ; dans les prochains jours, diplomates et observateurs vont suivre de près les éventuelles initiatives législatives à Helsinki et les réponses politiques ou militaires que pourrait adopter la Russie.