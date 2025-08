Fête nationale du Bénin: Patrice Talon lance les festivités par le dépôt de gerbe

Le Bénin célèbre ce vendredi le 65ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le président de la République, Patrice Talon, a donné le coup d’envoi officiel des festivités au cours d’une cérémonie solennelle marquée par le recueillement, la mémoire et l’honneur aux forces républicaines.

Comme le veut la tradition, les commémorations ont débuté à la place du Monument aux dévoués, où le chef de l’État a procédé à un dépôt de gerbe en hommage aux martyrs de la nation. Accueilli par le préfet du Littoral, Alain Orounla, et le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, le président Talon s’est incliné devant la mémoire des héros béninois, sous les accents graves de la sonnerie aux morts, dans une ambiance de recueillement empreinte de respect et de solennité.

Quelques instants plus tard, le cortège présidentiel a pris la direction de la place de l’Amazone pour l’un des temps forts de la journée : le traditionnel défilé militaire. Conformément au protocole, le président Talon a passé en revue les troupes à bord du command-car présidentiel, saluant les différentes unités mobilisées pour l’occasion.

Sur l’esplanade, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité au Bénin, les autorités politico-administratives, ainsi que d’anciens hauts responsables, ont pris place dans la tribune officielle. Parmi les personnalités remarquées figurent l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou et l’ex-président de l’Assemblée nationale, Antoine Idji Kolawolé.

Le chef de l’État, fidèle à son style républicain et sobre, a une fois encore réaffirmé par sa présence l’importance du rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de l’unité nationale et la stabilité du pays.

Au-delà de la symbolique patriotique, cette célébration s’inscrit également dans un contexte de mutations profondes, tant sur le plan institutionnel qu’économique, que le régime en place s’efforce de conduire depuis 2016. L’édition 2025 de la fête nationale met ainsi en lumière non seulement l’attachement du Bénin à ses valeurs républicaines, mais aussi son ambition affirmée de modernisation.

Les festivités se poursuivront dans les prochains jours dans tout le pays, avec des activités culturelles, sportives et commémoratives prévues dans les douze départements.