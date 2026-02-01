Fela Kuti: premier artiste africain à recevoir un Grammy pour l’ensemble de sa carrière
Avant la cérémonie des Grammy Awards prévue dimanche soir à Los Angeles, la formation des prix a remis, dans la nuit de samedi à dimanche, un Grammy à Fela Kuti, figure majeure de la musique africaine, pour « l’ensemble de son œuvre ». Cette distinction a été attribuée à titre posthume et, selon les informations disponibles, fait de Fela Kuti le premier artiste africain à recevoir ce type de reconnaissance aux Grammy.
Fela Kuti est présenté dans les communiqués comme le « roi de l’afrobeat » et comme une légende de la musique africaine. Le prix reçu est qualifié de nouvelle couronne à titre posthume, indiquant une reconnaissance renouvelée de son apport artistique.
La cérémonie principale des Grammy Awards doit se tenir dimanche soir à Los Angeles. La remise du prix à Fela Kuti a eu lieu dans la nuit précédant cette cérémonie, selon les éléments publiés.
