Face à la Nation : les propositions de Hounkpè sur la sécurité, la défense et la cohésion nationale

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le candidat Paul Hounkpè a présenté sa vision en matière de sécurité, de défense et de cohésion nationale. À travers une adresse aux Béninois, il a décliné les grandes lignes d’un projet axé sur le renforcement des capacités militaires, la coopération régionale et la consolidation de l’unité nationale.

Dès l’entame de son intervention, Paul Hounkpè a affiché son ambition d’instaurer, au lendemain du scrutin, une gouvernance basée sur le consensus et le développement durable. Dans cette perspective, la trilogie « sécurité, défense et cohésion nationale » constitue, selon lui, un pilier stratégique pour garantir la stabilité du pays.

Le candidat propose de bâtir une armée béninoise « forte, bien équipée, voire suréquipée », capable de faire face aux menaces contemporaines. L’accent est mis sur :

l’acquisition de technologies de pointe, notamment dans le domaine du renseignement ;

le renforcement des capacités logistiques ;

l’amélioration de la formation des soldats ;

la valorisation de la carrière des militaires.

Selon lui, l’efficacité des forces armées repose autant sur les moyens matériels que sur la motivation et le niveau de préparation des hommes.

Dans un ton plus alarmiste, Paul Hounkpè a estimé que la menace terroriste n’est plus seulement aux frontières, mais déjà présente sur le territoire béninois. Face à cette réalité, il appelle à des réponses « hardies et patriotiques ».

Le candidat insiste également sur la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins, soulignant que le Bénin ne peut lutter seul contre ces groupes armés. Il plaide ainsi pour une diplomatie « responsable », capable de rétablir et d’entretenir de bonnes relations régionales, tout en préservant la souveraineté nationale.

Réformer et rapprocher la police des populations

Sur le plan sécuritaire interne, Paul Hounkpè prévoit une réorganisation en profondeur de la police républicaine. Ses propositions incluent :

la création de corps spécialisés ;

le renforcement de la décentralisation des unités ;

une meilleure adaptation des effectifs à la densité des territoires ;

la modernisation des équipements ;

la formation continue des agents.

L’objectif affiché est d’améliorer la présence sécuritaire, notamment dans les zones urbaines en forte croissance.

Si le Bénin est souvent présenté comme un pays épargné par les conflits ethniques ou religieux, le candidat reconnaît néanmoins l’existence de tensions persistantes, notamment entre agriculteurs et éleveurs.

Pour y remédier, Paul Hounkpè propose :

d’encourager la sédentarisation des éleveurs ;

de définir des couloirs de transhumance ;

de mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Ces mesures visent à renforcer la cohésion sociale et à prévenir les violences communautaires.