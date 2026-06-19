Fabien Lecoeuvre révèle un lapsus de Cyril Hanouna à propos de Shana Loustau

Depuis plusieurs mois, la supposée relation amoureuse entre Cyril Hanouna, animateur emblématique de la télévision française, et sa chroniqueuse Shana Loustau alimente les conversations et les spéculations des téléspectateurs. Bien que ni l’un ni l’autre n’aient confirmé publiquement une quelconque idylle, les nombreux échanges complices à l’antenne ainsi que des séquences diffusées dans leur émission ont laissé place à d’innombrables rumeurs. Invité sur le plateau du Buzz TV, Fabien Lecoeuvre, chroniqueur et spécialiste de la chanson française, s’est vu interroger sur cette relation intrigante. Sans disposer d’informations privilégiées, il a néanmoins partagé une anecdote révélatrice qui n’est pas passée inaperçue au sein de l’équipe.

La question de la nature précise des liens unissant Cyril Hanouna et Shana Loustau revient régulièrement parmi les sujets brûlants du PAF. Interrogé à ce sujet, Fabien Lecoeuvre a tenu à préciser son éloignement des coulisses et son manque d’informations directes. « C’est un jeu drôle et le public s’en amuse. J’ai pas plus d’infos, je pars jamais en week-end avec les autres chroniqueurs », a-t-il déclaré pour rappeler qu’il ne partage pas la vie personnelle des animateurs. Il insiste également sur le fait qu’il ne fréquente pas particulièrement Cyril Hanouna en dehors des plateaux, ce qui limite ses connaissances sur les dessous de l’émission. « On ne se fréquente pas avec Cyril. D’ailleurs moi et Michel Mary, on arrive chaque fois à la fin, on ne fait pas les deux premières heures de l’émission. Donc on n’est pas forcément au courant de tout un tas de choses », a-t-il ajouté, soulignant ainsi qu’il ne collabore pas continuellement avec l’animateur.

Cyril Hanouna et Shana Loustau : révélations sur une petite phrase qui a fait parler

Au cours de son intervention, Fabien Lecoeuvre a raconté une scène qui a retenu l’attention des chroniqueurs présents en studio et qui nourrit encore davantage les suppositions autour de la relation entre Cyril Hanouna et Shana Loustau. Lors d’une séquence on air, alors que Shana Loustau commentait les informations à sa manière, Cyril Hanouna aurait commis un lapsus surprenant. Le chroniqueur a rapporté : « La seule histoire que je peux vous raconter qui est drôle, c’est qu’un jour, on arrive avec Michel Mary en plateau, et Shana racontait des infos à sa manière. À un moment donné, Cyril se retourne sur elle et il fait : « Chérie… euh Shana » ». Cette phrase a immédiatement suscité la réaction du plateau, car elle aurait été perçue par tous les témoins présents à ce moment.

Cette anecdote surprenante a alors alimenté les rumeurs sur une possible complicité particulière entre l’animateur et sa chroniqueuse, renforçant le mystère autour de leur relation. Toutefois, Fabien Lecoeuvre demeure prudent et ne cherche pas à conclure outre mesure ce qui pourrait rester un simple lapsus ou une marque d’affection spontanée devant les caméras.

En effet, il précise : « Mais en même temps, il n’y a aucune certitude car il ne se confie pas… » Cette prudence est d’autant plus compréhensible que Cyril Hanouna a toujours fait preuve d’une grande discrétion concernant sa vie sentimentale. Malgré les nombreuses rumeurs récurrentes, l’animateur choisit majoritairement de ne pas commenter directement ces spéculations, laissant ainsi subsister une part de mystère autour de ses relations personnelles. L’attitude de l’animateur envers sa vie privée tend à renforcer l’intérêt du public, mais demeure inchangée quant à une quelconque confirmation officielle.