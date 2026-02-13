FA Cup : Chelsea se qualifie face à Hull City, Wrexham crée la surprise

Les rencontres des seizièmes de finale de la FA Cup disputées vendredi ont offert deux spectacles contrastés ce week-end. Chelsea a dominé largement Hull City (0-4), tandis que Wrexham est allé chercher une victoire inattendue face à Ipswich (1-0) pour poursuivre son parcours dans la compétition.

À KCOM Stadium, Chelsea n’a laissé que très peu d’espoir à son hôte et s’est imposé avec une nette supériorité. Après une première occasion manquée par Liam Delap, c’est Pedro Neto qui a débloqué la situation sur une passe de Delap, plaçant une frappe dans la lucarne pour ouvrir le score. Peu après la pause, Neto a encore fait parler de lui en transformant directement un corner, doublant ainsi l’avance des visiteurs.

La domination londonienne s’est confirmée en seconde période : Estêvão a inscrit le troisième but après une passe en retrait signée Delap, puis le même Delap a de nouveau trouvé Neto, auteur d’un triplé, pour porter le score à 4-0. Chelsea obtient ainsi son ticket pour le tour suivant sans trembler.

Autres enseignements

Dans l’autre affrontement, Wrexham a créé la sensation en venant à bout d’Ipswich Town sur la plus petite des marges. Le seul but de la partie est intervenu à la 34e minute, lorsque Windass, servi par Longman, a trouvé le fond des filets.

Les Gallois ont ensuite fait preuve d’une grande solidité défensive pour préserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final, signant une qualification précieuse et inattendue pour la prochaine étape de la coupe.