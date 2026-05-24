Eye Haïdara enchaîne les bourdes pendant la cérémonie de clôture de Cannes 2026

Lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026, la maîtresse de cérémonie Eye Haïdara a enchaîné plusieurs erreurs en direct qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, mais n’ont pas empêché la proclamation du palmarès de la 79e édition. Les deux moments les plus commentés — une confusion d’identité et une annonce erronée du numéro de la prochaine édition — ont suscité des réactions vives sur X et TikTok, tout en laissant se dérouler normalement la remise des prix.

La première séquence s’est produite au moment d’accueillir une personnalité appelée à remettre un prix. Sur la scène du Palais des Festivals, Eye Haïdara s’est trompée d’identité, confondant l’écrivain et scénariste Paul Laverty avec l’acteur Stellan Skarsgård. Après quelques secondes de flottement, l’actrice a corrigé son erreur en plaisantant : « Ah non pardon ! », déclenchant des rires et des murmures dans la salle. Cette séquence a été largement relayée et commentée par les internautes et des médias, dont TVMAG.

Peu après, une seconde confusion a encore marqué la cérémonie. En évoquant la prochaine édition du festival, Eye Haïdara a annoncé par erreur une « 90e édition » puis s’est interrompue, demandant sur scène : « Qu’est-ce qui se passe ? ». Le chiffre correct, rappelé par plusieurs observateurs présents et relayé ensuite en ligne, est la 80e édition pour la prochaine tenue du festival. Ces deux incidents ont généré de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, sans empêcher la remise des prix prévue.

Palmarès de la 79e édition et contexte autour d’Eye Haïdara

Choisie en mars comme maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture, Eye Haïdara bénéficie d’une forte visibilité dans le cinéma français. Les organisateurs du festival avaient annoncé sa nomination pour la 79e édition, en soulignant sa popularité au sein du paysage cinématographique national. L’actrice franco‑malienne s’est fait connaître du grand public notamment grâce au film Le Sens de la fête et a été nommée aux Césars 2018 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Sa filmographie récente comprend des titres cités lors de la quinzaine cannoise et dans les médias : Les Femmes du square, En thérapie, Furies, Barbès, Little Algérie et le film Mata, où elle tient le rôle-titre. Elle apparaît également dans L’objet du délit d’Agnès Jaoui, présenté pendant la quinzaine du festival.

La cérémonie de clôture a toutefois permis de dévoiler le palmarès attendu de cette 79e édition. La Palme d’or a été attribuée au Roumain Cristian Mungiu pour Fjord. Le Grand Prix est revenu à Minotaure d’Andreï Zviaguintsev. Le Prix du Jury a été décerné à L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach. Le prix d’interprétation féminine a été partagé entre Virginie Efira et Tao Okamoto pour Soudain de Ryusuke Hamaguchi. Côté interprétation masculine, Emmanuel Macchia et Valentin Campagne ont été distingués pour Coward. Enfin, le prix de la mise en scène a été attribué conjointement à Javier Ambrossi et Javier Calvo pour La bola negra, ainsi qu’à Pawel Pawlikowski pour Fatherland.