Exportations vers la Chine: le « Zéro Douane » comme levier d’industrialisation pour le Bénin

À partir du 1er mai 2026, la Chine supprimera les droits de douane pour les produits africains de 53 pays partenaires. Pour Franck Adjagba, ambassadeur du Bénin à Pékin, cette mesure n’est pas seulement commerciale, elle peut devenir un moteur pour transformer structurellement l’économie béninoise à travers l’industrialisation.



La décision chinoise d’ouvrir son marché aux produits africains sans droits de douane relance l’enthousiasme pour le commerce sino-africain. L’annonce faite dans le cadre des « Deux Sessions » offre au Bénin l’occasion d’inscrire cette ouverture dans une stratégie de développement industriel. L’ambassadeur Franck Adjagba y voit une véritable opportunité pour le pays.

Selon son analyse rapportée par Lamarinabj, le Bénin ne doit plus se limiter à exporter des matières premières. Le pays mise désormais sur la transformation locale de ses produits agricoles pour augmenter leur valeur. L’ananas, le soja et la noix de cajou font partie des filières prioritaires. L’objectif est double : améliorer les revenus à l’export et créer des emplois sur le territoire national.

Pour réussir cette transition, le Bénin appelle les investisseurs étrangers, notamment chinois, à accompagner le pays avec technologie et expertise. La promesse est claire : produire au Bénin pour exporter vers la Chine sans taxation, tout en structurant une chaîne de valeur locale.

L’ambassadeur précise toutefois que l’ouverture du marché ne sera profitable que si les entreprises béninoises respectent les standards techniques chinois. Le gouvernement met en place des programmes de formation pour s’assurer que les produits répondent aux normes sanitaires, phytosanitaires et de conditionnement exigées par Pékin.

Pour Franck Adjagba, le « Zéro Douane » n’est pas un simple avantage tarifaire. Il représente le point de départ d’une stratégie ambitieuse combinant industrialisation locale et amélioration de la qualité, afin que le « Made in Benin » occupe une place durable sur le marché chinois.