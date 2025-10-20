Examen du recours des Démocrates: la Cour reporte sa séance de ce lundi

Prévue pour ce lundi 20 octobre 2025, la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire opposant le parti Les Démocrates (LD) au tribunal de première instance de Cotonou n’a finalement pas été rendue.

L’institution a décidé de reporter son délibéré au jeudi 23 octobre, selon des sources proches du dossier. Selon les informations, c’est sur demande des Démocrates que la cour a procédé au report.

Le recours introduit par le parti d’opposition vise à contester l’ordonnance du 13 octobre dernier, par laquelle le président du tribunal de Cotonou avait ordonné à la formation politique de restituer au député Michel Sodjinou sa fiche de parrainage, retirée depuis le 2 septembre.

La même ordonnance demandait à la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’annuler le document si la restitution n’était pas effective, et d’en délivrer un nouveau à l’élu.

L’exécution de cette décision judiciaire a entraîné l’annulation de la 28ᵉ fiche de parrainage attribuée au parti Les Démocrates, provoquant la disqualification du duo présidentiel Renaud Agodjo – Bonaventure Lodjou, dont le dossier se retrouvait ainsi incomplet.

Estimant que le tribunal de Cotonou a outrepassé ses compétences, le parti Les Démocrates soutient que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à trancher les litiges liés au processus électoral et aux parrainages. C’est donc devant elle que le parti a saisi un recours pour obtenir l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre et la réhabilitation de la fiche invalidée.

Le verdict attendu le 23 octobre sera déterminant non seulement pour l’avenir du duo Agodjo–Lodjou, mais aussi pour la lecture juridique du régime des parrainages au Bénin, à quelques mois d’une présidentielle déjà sous haute tension.