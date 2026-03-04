Éthiopie : La BOAD intègre l’AAMFI lors du sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a officiellement rejoint l’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) le 14 février dernier à Addis-Abeba, en marge du sommet de l’Union africaine. Cette adhésion, annoncée lors de la neuvième réunion du conseil de l’Alliance, étend la présence régionale de l’AAMFI et renforce la coopération entre acteurs financiers africains engagés dans le financement des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et du secteur privé.

Basée à Lomé et institution pivot de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la BOAD intervient depuis plusieurs décennies dans le financement de projets structurants en Afrique de l’Ouest. Son entrée au sein de l’AAMFI a été présentée comme un apport notable en matière de structuration de projets et de mobilisation de ressources, qu’elles soient concessionnelles ou commerciales.

Admise simultanément avec la Banque régionale de développement maritime (MRDM), la BOAD rejoint une alliance créée en 2024 pour fédérer les institutions financières multilatérales détenues et contrôlées par des acteurs africains. L’arrivée de ces deux nouveaux membres élargit la couverture sectorielle et géographique de l’AAMFI dans un contexte où les besoins de financement des infrastructures sur le continent sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an.

Renforcement de capacités et gouvernance de l’AAMFI

L’AAMFI réunit désormais des établissements de premier plan tels que la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), le Groupe Trade and Development Bank (TDB), l’Agence pour le Transport et l’Infrastructure en Afrique (ATIDI), la Shelter Afrique Development Bank, ZEP-RE, l’East African Development Bank (EADB), le Fonds africain de solidarité et le FEDA. Les bilans cumulés des membres dépassent 70 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués par l’Alliance, ressources mobilisées pour soutenir le commerce, l’investissement, l’assurance et le financement du développement à l’échelle continentale.

Les responsables de l’AAMFI ont souligné la volonté d’améliorer la coordination entre institutions pour proposer des réponses adaptées aux défis de financement internes au continent, en renforçant la capacité à structurer des opérations mixtes et à attirer des capitaux privés. L’intégration de la BOAD, active dans les dossiers de transport, d’énergie et d’agriculture en Afrique de l’Ouest, est présentée comme susceptible d’accroître l’efficacité des interventions régionales.

Sur le plan institutionnel, le conseil d’administration de l’AAMFI a désigné le Dr Corneille Karekezi à la présidence. Directeur général du groupe et président-directeur général de l’African Reinsurance Corporation (African Re), il prend la succession de Samaila Zubairu, président-directeur général de l’Africa Finance Corporation, qui assurait la présidence depuis la création de l’Alliance.