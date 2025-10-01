États-Unis : un ultime vote au Sénat échoue à éviter la paralysie budgétaire

En Brève

Les États-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire après l’échec, mardi 30 septembre au Sénat, d’une ultime tentative pour éviter le gel d’une partie des services fédéraux, le fameux «shutdown». Faute d’accord au Congrès entre les républicains, alliés de Donald Trump, et les démocrates de l’opposition, le budget du gouvernement expirera officiellement à minuit (04h00 TU mercredi), entraînant la mise en chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux et la suspension de nombreux services publics.