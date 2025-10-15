États-Unis : Trump dit envisager des frappes terrestres contre les cartels vénézuéliens

En Brève

«Je ne veux pas vous en dire plus, mais nous regardons du côté du sol à présent, car nous contrôlons très bien la mer», a déclaré le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale, répondant à une question sur d’éventuelles frappes terrestres au Venezuela.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Interrogé sur des informations du New York Times selon lesquelles il aurait secrètement autorisé la CIA à mener des opérations clandestines contre le gouvernement de Nicolás Maduro, Donald Trump a refusé de confirmer ces révélations. À la question de savoir s’il avait donné l’ordre à la CIA de «neutraliser» le dirigeant vénézuélien, il a répliqué : «C’est une question ridicule qu’on me pose là. Ce n’est pas vraiment une question ridicule, mais ne serait-ce pas ridicule de ma part d’y répondre ?»

Mardi, Donald Trump a annoncé qu’une nouvelle frappe américaine au large du Venezuela avait tué six narcotrafiquants présumés, la cinquième opération connue depuis début septembre. Ces frappes ont fait au moins 27 morts à ce jour, et leur légalité — menées dans des eaux étrangères ou internationales contre des suspects qui n’ont pas été interceptés ou interrogés — suscite un débat.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro et son gouvernement de diriger un vaste réseau de trafic de drogue vers les États-Unis et a déployé début septembre huit navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire au large des côtes vénézuéliennes, officiellement dans le cadre d’une opération contre le narcotrafic. Caracas dément ces accusations, qualifie le déploiement américain de «menace militaire» et a lancé des exercices ainsi que la mobilisation de réservistes. Pour Nicolás Maduro, Washington se sert du trafic de drogue comme prétexte «pour imposer un changement de régime» et s’emparer des importantes réserves de pétrole du pays.