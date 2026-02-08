États-Unis : Lindsey Vonn opérée après une fracture de la jambe gauche aux JO 2026

L’Américaine Lindsey Vonn, 41 ans, a été victime d’une spectaculaire chute dimanche 8 février lors de la descente aux Jeux de Milan-Cortina. L’établissement hospitalier de Trévise a fait savoir qu’une intervention chirurgicale a été réalisée pour traiter une fracture de la jambe gauche.

La chute est survenue treize secondes après le départ de sa manche, alors qu’elle abordait la piste avec un genou gauche déjà fragilisé. Vonn avait en effet rompu son ligament croisé antérieur le 30 janvier et courait en portant une attelle de protection.

Après les premiers soins prodigués par l’équipe médicale des Jeux, la skieuse a été évacuée en hélicoptère vers l’hôpital Codivilla de Cortina, puis transférée à l’hôpital Ca’ Foncello de Trévise, où une équipe pluridisciplinaire a pris en charge sa prise en charge et programmé l’opération.

Suivi médical

Les chirurgiens orthopédistes ont procédé, dans l’après-midi, à une intervention visant à stabiliser la fracture du membre inférieur gauche. D’après l’agence Reuters, Lindsey Vonn séjourne désormais en unité de soins intensifs ; son pronostic vital n’est toutefois pas engagé et elle ne nécessite pas d’assistance respiratoire.