États-Unis: l’ancien ministre ghanéen des Finances Ken Ofori-Atta arrêté par les services d’immigration

L’ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, âgé de 66 ans, a été placé en détention par les autorités américaines d’immigration le 7 janvier 2026, alors qu’il se trouvait sur le territoire des États-Unis, ont confirmé ses avocats et plusieurs médias internationaux.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ken Ofori-Atta, qui a dirigé le ministère des Finances du Ghana de 2017 à 2024 sous la présidence de Nana Akufo-Addo, était aux États-Unis depuis janvier 2025 pour y suivre un traitement médical, notamment une opération liée à un cancer de la prostate.



Selon ses avocats, l’arrestation n’est pas directement liée aux poursuites dont il fait l’objet dans son pays, mais aux conditions de son séjour sur le sol américain.

Il avait été déclaré en fuite par les autorités de son pays en février 2025 et officiellement inculpé en novembre dernier dans le cadre de ces enquêtes.



Les avocats de l’ancien ministre assurent qu’il coopère avec les autorités américaines et qu’ils s’attendent à une résolution rapide de la situation liée à son statut migratoire. L’homme reste pour l’heure détenu dans un centre de détention de l’ICE situé dans l’État de Virginie, à l’est des États-Unis.



Les services de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agence américaine chargée de l’immigration et des douanes, auraient interpellé l’ancien ministre en raison de son statut migratoire. Une demande d’ajustement de statut, qui aurait permis de prolonger légalement son séjour au-delà de la validité de son visa, était en cours au moment de l’arrestation.



L’arrestation intervient alors que Ken Ofori-Atta est également recherché par la justice ghanéenne sur fond de soupçons de corruption et d’accusations selon lesquelles il aurait causé d’importantes pertes financières à l’État à travers des opérations jugées suspectes.