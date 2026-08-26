États-Unis: Donald Trump ordonne la mise en berne des drapeaux après la mort de Dolly Parton

La disparition de Dolly Parton, figure emblématique de la musique country, a suscité une vive émotion aux États-Unis. Décédée à 80 ans, la chanteuse a reçu un hommage officiel du président Donald Trump, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux américains.

Les États-Unis rendent hommage à l’une de leurs grandes icônes culturelles. Le président Donald Trump a ordonné, mardi, que les drapeaux américains soient mis en berne à la suite du décès de Dolly Parton, disparue à l’âge de 80 ans. La famille de la chanteuse a annoncé sa mort dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Figure incontournable de la musique country, Dolly Parton s’était également illustrée au cinéma, dans le monde des affaires et à travers de nombreuses actions philanthropiques.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a salué la mémoire de l’artiste et mesuré l’ampleur de cette disparition. Le président américain a décrit Parton comme l’une des plus grandes voix de la country, tout en soulignant son influence bien au-delà de la musique. « C’est une véritable perte pour des millions de personnes », a notamment écrit le chef de la Maison-Blanche.

Avec plusieurs décennies de carrière, Dolly Parton avait acquis une renommée internationale et marqué durablement la culture populaire américaine. Sa disparition intervient comme un nouveau coup dur pour le monde de la musique, qui rend hommage à une artiste dont l’influence dépassait largement les frontières de la country.