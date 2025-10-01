États-Unis : la Maison Blanche revient sur le choix du nouveau chef des statistiques de l’emploi

En Brève

Selon CNN, la Maison Blanche a renoncé mardi 30 septembre à la nomination de l’économiste conservateur Erwin John Antoni à la tête du service des statistiques du ministère du Travail, la principale agence de statistiques économiques des États-Unis. Ce poste est vacant depuis le renvoi début août d’Erika McEntarfer par le président Donald Trump, qui l’avait accusée sans preuve d’avoir publié des chiffres « truqués » montrant une nette dégradation du marché du travail. Mi-août, M. Trump avait désigné M. Antoni, ancien collaborateur du très conservateur Heritage Foundation et auteur d’articles favorables à la politique du président, mais sa nomination devait encore être validée par le Sénat. Le Sénat a reçu des documents de la Maison Blanche demandant l’annulation de la procédure de confirmation et, d’après CNN, un responsable a indiqué qu’un autre nom serait annoncé prochainement.